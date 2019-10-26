الوطنية للنفط تسجّل انخفاضا في إيرادات شهر سبتمبر من النفط والغاز

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها الرسمية أنّ إيرادات شهر سبتمبر قد بلغت قرابة 1.8 مليار دولار أمريكي، أي بانخفاض قدره 223 مليون دولار أمريكي (11 بالمئة) مقارنة بشهر أغسطس، وارتفاع بحوالي 150 مليون دولار أمريكي (9 بالمئة) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتتمثّل إيرادات المؤسسة في عائدات مبيعات الغاز الطبيعي، والنفط الخام، والمشتقات النفطية، إضافة إلى الضرائب والاتاوات المحصلة من عقود الامتياز.

وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قائلا: ” لقد شهد شهر سبتمبر اضطرابات كبيرة في سوق النفط، وهذا تذكير صارخ بمدى تأثير العوامل الجيوسياسية على قطاع الطاقة.

وأضاف صنع الله قائلا إنّ الاستراتيجية التي نتبعها لزيادة الإنتاج والرفع من القدرة التخزينية تهدف بشكل أساسي إلى المساهمة في الحفاظ على استقرار سوق النفط. فعلى سبيل المثال، قمنا في شهر سبتمبر الماضي بتدشين خزّان جديد بميناء راس لانوف وزيادة القدرة التخزينية للميناء بحوالي 500,000 برميل من النفط، الأمر الذي سيساهم في التخفيف من حدّة حالات الطوارئ في المستقبل”.

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