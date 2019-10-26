شركة سيارات رينو تلمح إلى احتمال خفض توزيعات الأرباح

ألمحت شركة “رينو إس إيه” إلى انخفاض محتمل في توزيعات الأرباح، بعدما خفضت شركة صناعة السيارات الفرنسية توقعاتها بشأن السوق العالمية للسيارات إثر تحذيرات بشأن الأرباح الأسبوع الماضي.

وأوضحت “رينو” أمس الجمعة أنها تتوقع انكماش الطلب العالمي بنسبة 4% للعام الجاري، مقارنة بـ 3% في توقعات سابقة.

وسببت الشركة صدمة للمستثمرين الأسبوع الماضي عندما خفضت توقعاتها بشأن الإيرادات والأرباح، كما أشارت إلى أن التدفقات النقدية قد لا تكون إيجابية خلال العام، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “بلومبرج”.

وقالت كلوتيلد ديلبو، الرئيسة التنفيذية المؤقتة لرينو، للمحللين: “سنراجع موقفنا بالضبط من حيث النتائج وتوفير السيولة النقدية في نهاية العام، ثم نجتمع مع مجلس الإدارة من أجل تحديد سياسة توزيع الأرباح الملائمة”.

ولم تخفض رينو قيمة توزيعات أرباحها منذ عام 2011 وهبطت قيمة الأسهم بنسبة 5.0% في التعاملات المبكرة صباح اليوم الجمعة.

وصمدت رينو خلال العام الماضي إثر إلقاء القبض على رئيسها التنفيذي السابق كارلوس غصن على خلفية مزاعم بارتكاب مخالفات مالية، وهو الأمر الذي ينفيه غصن بشدة.

وكشف ذلك النقاب عن التوترات القائمة مع “نيسان موتورز” شريكة “رينو”، ومنذ ذلك الحين أفسدت نيسان خطة لاندماج رينو مع “فيات كرايسلر”.

وتعمل نيسان التي تمتلك رينو حصة 43% فيها، على تجاوز التحديات التي تواجهها، وبينها تراجع الأرباح وشطب أعداد كبيرة من الوظائف.

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