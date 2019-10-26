المؤقتة: تخصيص 4 ملايين دينار لتجهيز مستشفى بالخاثر القروي

أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا يقضي بالسماح لوزارة المالية والتخطيط بتسييل مبلغ 4.043.190 دينار ليبي لوزارة الصحة لغرض تغطية قيمة توفير المعدات الطبية وتجهيزات التأثيث الطبي والمكتبي وأجهزة الأشعة والمعامل لمستشفى بالخاثر القروي وفق ما ورد بكتاب وزير الصحة بالخصم من الاعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة لسنة 2019.

وشدد القرار قم 857 لسنة 2019 على لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية.

كما أصدرت الحكومة المؤقتة القرار رقم 852 لسنة 2019 القاضي بالسماح لجهاز تنمية وتطوير المدن بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع إنشاء مبنى مديرية الأمن سلوق قمينس لأهميته وفي حدود قيمة وقدرها 934.015.48 دينار على أن يتم التسييل بقرار لاحق لمجلس الوزراء وحسب الجاهزية للدفع وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للتشريعات النافذة.

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