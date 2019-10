“الجيش”: أحكمنا السيطرة على هذه المناطق بعد اشتباكات عنيفة

المتوسط:

أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن قوات الجيش تمكنت من إحكام سيطرتها على عدد من المناطق بعد اشتباكات عنيفة خاضتها ضد المليشيات التابعة لحكومة الوفاق.

وبثت شعبة الإعلام الحربي تسجيلا مصورا يظهر “بعض المواقع التي قامت الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة بإحكام سيطرتها عليها وتأمينها في كل من منطقة الأحياء البرية والكزيرما بعد اشتباكات عنيفة خاضتها خلال الساعات الماضية” مؤكدة أنها تتحفظ على نشر المواقع الأخرى التي تمت السيطرة عليها للحفاظ على سرية سير العمليات العسكرية وسلامة الجنود.

