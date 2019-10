المتوسط:

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إعادة 70 مهاجرا من ليبيا إلى رومانيا خلال الأسبوع المنصرم.

وقالت المفوضية في تغريدة لها بموقع “تويتر” “هذا الأسبوع ، دعمت المفوضية مغادرة 70 لاجئًا مباشرةً من ليبيا إلى مركز العبور الطارئ في رومانيا قبل إعادة توطينهم في بلد ثالث” مرجحة استقبال “العديد من الأسر الأكثر عرضة للخطر في الأيام المقبلة”.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعت إلى ضرورة “ألا يتم إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبية بالبحر المتوسط، على أي حال إلى معسكرات اعتقال في ليبيا” قائلة إن “الوضع الإنساني في المعسكرات مدمر، هناك نقص في الأطعمة والماء وكثيرون بحاجة ملحة لمساعدات طبية فضلا عن ذلك فإن معسكرات الاعتقال بالعاصمة الليبية طرابلس تقع وسط تبادل إطلاق نار من جانب جماعات مسلحة”.

The post “مفوضية اللاجئين”: 70 مهاجرا غادروا ليبيا خلال أسبوع appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية