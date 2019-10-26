الحويج يسلم رسالة خطية من المستشار عقيلة صالح لرئيس مجلس الدوما الروسي

ليبيا – إلتقى وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج على هامش أعمال القمة (الروسية – الافريقية) المنعقدة بمدينة سوتشي الروسية بنائبة رئيس مجلس الدوما الروسي اوليقا تيمو فيفا.

اللقاء تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها و تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك بكافة المجالات ولاسيما تكثيف التشاور والتنسيق والاتصال بين البرلمان الليبي والبرلمان الروسي.

وأكدت نائبة رئيس مجلس الدوما حرص بلادها على تطوير ودعم العلاقات بين روسيا وليبيا في كافة المجالات.

وفي ذات السياق قام وزير الخارجية والتعاون الدولي بتسليم رسالة خطية موجهة من المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب إلى فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية