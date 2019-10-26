الزويتينة يستقبل أول ناقلة نفط ليبية منذ 3 سنوات

قال مصدر ملاحي يعمل في ميناء الزويتينة في تصريحات لـ218 إن الميناء يستعد لاستقبال أول ناقلة نفط ليبية منذ 3 سنوات اسمها “ليبيا” قادمة من ميناء السدرة محملة بقرابة 600 ألف برميل نفط خام.

وأضاف المصدر ذاته أن الناقلة ستصل اليوم عند منتصف الليل وستشحن 400 ألف برميل من ميناء الزويتينة النفطي لتبلغ الكمية المصدرة والقاصدة أستراليا نحو مليون برميل.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت أمس الجمعة عن إيرادات مبيعات النفط والغاز عن شهر سبتمبر موضحة بأنها بلغت 1.8 مليار دولار بقدر انخفاض بلغ 223 مليونا عن شهر أغسطس الماضي.

وتسعى مؤسسة النفط بقيادة صنع الله للرفع من القدرة الإنتاجية لها مع حلول عام 2023 إلى أكثر من 2 مليون برميل يوميا وكان المجلس الرئاسي قد منح الإذن لإنفاق 1.5 مليار دينار لصالح المؤسسة لضمان الحفاظ على مستويات الإنتاج والرفع من القدرة الإنتاجية مستقبلا.

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