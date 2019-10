مصر تدعو لوقف دعم الإرهاب في ليبيا

المتوسط:

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة تنفيذ كافة عناصر مبادرة الأمم المتحدة التي أقرها مجلس الأمن بشأن ليبيا في أكتوبر 2017، بالإضافة إلى معالجة مكمن أساسي من مكامن الأزمة في ليبيا، وهو الخلل في توزيع الثروة والسلطة، داعياً كافة الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة الوطنية.

وبين المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ أن شكري أكد في بيانه أمام القمة الثامنة عشر لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز في باكو عاصمة أذربيجان على أهمية الوقف الفوري للدعم المقدم للإرهاب في ليبيا من دول بعينها.

وانطلقت أمس الجمعة أعمال القمة الثامنة عشر لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، تحت عنوان “التمسُك بمبادئ باندونج لضمان استجابة مشتركة ملائمة لتحديات العالم المعاصر”.

