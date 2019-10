الوطنية للنفط تكشف سبب انخفاض إيرادات شهر سبتمبر

المتوسط:

انخفضت إيرادات النفط خلال شهر سبتمبر 11% مقارنة بشهر أغسطس.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أمس الجمعة أن إيرادات شهر سبتمبر بلغت قرابة 1.8 مليار دولار أمريكي- أي بانخفاض قدره 223 مليون دولار أمريكي مقارنة بشهر أغسطس، وارتفاع بحوالي 150 مليون دولار أمريكي (9 %) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأضافت المؤسسة أن إيرادات المؤسسة تتمثّل في عائدات مبيعات الغاز الطبيعي، والنفط الخام، والمشتقات النفطية، إضافة إلى الضرائب والاتاوات المحصلة من عقود الامتياز.

وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله معلقا على الانخفاض بالقول ” لقد شهد شهر سبتمبر اضطرابات كبيرة في سوق النفط – وهذا تذكير صارخ بمدى تأثير العوامل الجيوسياسية على قطاع الطاقة، مضيفا إنّ الاستراتيجية التي نتبعها لزيادة الإنتاج والرفع من القدرة التخزينية تهدف بشكل أساسي إلى المساهمة في الحفاظ على استقرار سوق النفط، فعلى سبيل المثال، قمنا في شهر سبتمبر الماضي بتدشين خزّان جديد بميناء راس لانوف وزيادة القدرة التخزينية للميناء بحوالي 500,000 برميل من النفط- الأمر الذي سيساهم في التخفيف من حدّة حالات الطوارئ في المستقبل”.

وبينت المؤسسة أن هذا التراجع في إيرادات شهر سبتمبر يُفسر بارتفاع عدد شحنات النفط الخام في أواخر الشهر، وهو ما يحتّم استلام عائداتها في شهر أكتوبر

