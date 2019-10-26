النويري يطلع سلامة والسفير الأمريكي على جهود البرلمان لإيجاد حل ينهي الأزمة في ليبيا

ليبيا – التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري امس الجمعة مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة لبحث آخر المستجدات الدولية والجهود التي تبذلها الأطراف الدولية خلال هذه الفترة لتوحيد الموقف الدولي لإنهاء الأزمة الليبية.

النويري تطرق خلال اللقاء وفقاً للموقع الرسمي لمجلس النواب مساعي وجهود البرلمان ورؤيته لإيجاد حلول تفضي لإنهاء الأزمة في ليبيا بما يحقق إرادة الشعب ويحفظ السيادة الوطنية.

والتقى النويري أيضاً بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند حيث تم مناقشة المستجدات الدولية وسبل إنهاء الأزمة الليبية والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الأطراف الدولية لتجاوز ليبيا هذه الأزمة.

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