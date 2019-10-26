الليبية للاستثمار تعلن عن اطلاق مشروع التحول بالشراكة مع شركة أوليفر وايمان البريطانية

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن توقيع عقد استئناف مشروع التحول ، بالعاصمة لندن وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود”، وممثل عن الهيئة التنفيذية لشركة أوليفر وايمان لندن John romeo ، ومسؤول المشروع “clarkson” حيث سيبدأ تفعيل عمل المشروع بداية يناير 2020.

وتستهدف المؤسسة من هذا المشروع تحسين عملياتها التشغيلية وتطوير هياكلها الإدارية وبناء الكفاءات.

كما يأتي هذا المشروع من أولويات الخطة الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس إدارة المؤسسة التي يعمل عليها منذ أكثر من ستة أشهر لفرض الحوكمة والشفافية والإصلاح المؤسسي على صندوق الأجيال القادمة.

ويذكر أن شركة أوليفر وايمان شركة استشارات إدارية رائدة على مستوى العالم تتواجد في أكثر من 60 مدينة وفي 29 دولة حول العالم.

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