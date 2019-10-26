مصر تطالب بتنفيذ مبادرة الأمم المتحدة حول ليبيا

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى ضرورة تنفيذ كافة عناصر مبادرة الأمم المتحدة، إزاء الأوضاع في ليبيا، التي أقرها مجلس الأمن في أكتوبر 2017.

جاء ذلك في بيان ألقاه شكرى، اليوم السبت، فى القمة الثامنة عشرة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء فى حركة عدم الانحياز المنعقدة فى باكو يومى 25 و26 أكتوبر الجارى، تحت عنوان «التمسُك بمبادئ باندونج لضمان استجابة مشتركة ملائمة لتحديات العالم المعاصر».

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كما طالب وزير الخارجية المصري بمعالجة «مكمن أساسي من مكامن الأزمة في ليبيا، وهو الخلل في توزيع الثروة والسلطة».

وناشد الأطراف الليبية كافة بـ«إعلاء المصلحة الوطنية»، مشددًا على «أهمية الوقف الفوري للدعم المقدم للإرهاب في ليبيا من دول بعينها».

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