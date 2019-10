“الحويج” يلتقي رئيس جنوب أفريقيا

المتوسط:

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل راما فوزا على هامش أعمال القمة (الروسية – الافريقية)

وأكد الوزير على أهمية تطوير ودعم العلاقات الثنائية بين ليبيا وجمهورية جنوب أفريقيا، وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وشدد الوزير على أهمية دور الإتحاد الأفريقي في حل القضايا الافريقية ولاسيما القضية الليبية ودعم السلطات الشرعية في ليبيا والمتمثلة في مجلس النواب والمؤسسات المنبثقة عنه المتمثلة في الحكومة الليبية المؤقتة و القوات المسلحة العربية الليبية، وفي ذات السياق سلم الوزير ملف متكامل عن رؤية الحكومة لما بعد تحرير طرابلس والدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في الحرب على الإرهاب وتخليص العاصمة من المليشيات الإرهابية.

كما أكد رئيس جنوب افريقيا سيريل راما فوزا على أهمية تطوير ودعم العلاقات مع ليبيا وأهمية دور الإتحاد الأفريقي في حل القضية الليبية كما عبر عن أمله أن تشهد العلاقات بين ليبيا وجنوب أفريقيا المزيد من التطور لخدمة المصالح المشتركة بين البلدين. مؤكداً ان افريقيا قادرة على حل مشكلاتها من خلال الافارقة أنفسهم دون تدخلات أجنبية.

