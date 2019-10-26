الحويج يؤكد أهمية دور الاتحاد الأفريقي في حل القضية الليبية

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج رئيس جنوب أفريقيا سيريل راما فوزا وذلك على هامش أعمال القمة (الروسية – الافريقية)

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الحويج أكد على أهمية تطوير ودعم العلاقات الثنائية بين ليبيا وجنوب أفريقيا وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد الحويج على أهمية دور الاتحاد الأفريقي في حل القضايا الافريقية خاصة القضية الليبية ودعم السلطات الشرعية في ليبيا والمتمثلة في مجلس النواب والمؤسسات المنبثقة عنه المتمثلة في الحكومة الليبية المؤقتة والقوات المسلحة العربية الليبية

وسلم الحويج لرئيس جنوب إفريقيا ملف متكامل عن رؤية الحكومة لما بعد تحرير طرابلس والدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في الحرب على الإرهاب وتخليص العاصمة من المليشيات الإرهابية.

من جانبه أكد رئيس جنوب افريقيا على أهمية تطوير ودعم العلاقات مع ليبيا وأهمية دور الاتحاد الأفريقي في حل القضية الليبية معربا عن أمله في أن تشهد العلاقات بين ليبيا وجنوب أفريقيا المزيد من التطور لخدمة المصالح المشتركة بين البلدين مؤكدا أن إفريقيا قادرة على حل مشكلاتها من خلال الأفارقة أنفسهم دون تدخلات أجنبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا