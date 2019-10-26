الحويج يبحث مع نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

التقى وزير خارجية الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، على هامش أعمال القمة الروسية الإفريقية المنعقدة بمدينة سوتشي الروسية، بنائبة رئيس مجلس الدوما الروسي أولغا تيموفيفا.

وتناول اللقاء وفقا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك بكافة المجالات، لا سيما تكثيف التشاور والتنسيق والاتصال بين البرلمانين الليبي والروسي.

من جهتها أكدت نائبة رئيس مجلس الدوما حرص بلادها على تطوير ودعم العلاقات بين روسيا وليبيا في المجالات كافة.

هذا وسلم وزير الخارجية والتعاون الدولي رسالة خطية موجهة من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين.

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