المتوسط:

وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ما لا يقل عن 58 هجوما على الطواقم الطبية والمرافق الصحية خلال 2019، حتى اليوم 25 أكتوبر.

وأدانت البعثة، في بيان اليوم السبت، الهجمات على أي أهداف مدنية بما في ذلك المرافق الصحية والمستشفيات الميدانية والفرق الطبية، نافية بشكل قاطع الشائعات التي تفيد بأنها تلقت إحداثيات للمستشفيات والعيادات الميدانية العاملة جنوب طرابلس، ونقلتها إلى أحد أطراف النزاع، مؤكدة أنها لم تتلق أي إحداثيات ولم تقم بتزويد أي طرف من أطراف النزاع بها.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن «استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى جرائم حرب، ويتعين في جميع الأوقات الحيطة الكلية واحترام مبادئ التمييز والتناسب، احتراما كاملا، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».

يشار إلى أنه تم استهداف المستشفى الميداني في محور وادي الربيع، وسيارة إسعاف بمنطقة صلاح الدين، مما أدى إلى وفاة مسعف وإصابة ممرض.

The post “البعثة الأممية” توثق ٥٨ هجوما على الطواقم والمرافق الطبية appeared first on صحيفة المتوسط.

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