السوق الموازية: تراجع الدولار واليورو واستقرار الاسترليني أمام الدينار الليبي

تباين أداء العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام الدينار الليبي في تعاملات مطلع الأسبوع. ففي الوقت الذي استقرت فيه العملة البريطانية انخفض سعر صرف كل من العملتين الأوروبية والأميركية.

وسجل سعر الدولار 4.14 دينار اليوم السبت مقابل 4.145 دينار نهاية الأسبوع الماضي. كذلك تراجع سعر صرف اليورو إلى 4.54 دينار، مقابل 4.55 دينار.

في حين ثبت سعر صرف الليرة التركية عند 0.71 دينار، وذلك دون تغيير عما سجله نهاية الأسبوع الماضي، وأيضا العملة التونسية التي استقرت عند 1.45 دينار.

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