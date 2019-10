المتوسط:

توفي الجمعة عميد الصحفيين الليبيين السنوسي العربي الهوني بالعاصمة طرابلس، عن عمر ناهز الثلاثة والثمانين عاما.

ويعد الصحفي العربي الهوني أحد أبرز أعلام الصحافة في ليبيا، حيث عمل في مجال الإعلام لأكثر من ستين عاما، وحظي بتكريم واسع من عديد المنظمات الصحفية المحلية والعربية.

The post وفاة عميد الصحفيين الليبيين السنوسي الهوني appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية