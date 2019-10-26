السباعي لـ السراج: الثوار سلموك 80% من ليبيا وضيعت كل شيء

ليبيا – شن العضو المقاطع لمجلس النواب علي السباعي المقرب من مجالس الشورى وتنظيم أنصار الشريعة الارهابيين يوم أمس الجمعة هجوماً لاذعاً على رئيس الرئاسي فائز السراج.

السباعي قال في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بان من وصفهم بـ”الثوار” سلموا السراج 80% من ليبيا، وكل مؤسسات الدولة، دون أن ينازعه فيها أحد، لا من وصفهم بـ” أتباع النظام السابق، ولا أتباع حفتر” بل كانت خالصة له من دون النّاس.

ووجه العضو المقاطع للبرلمان حديثه للسراج قائلاً :” ماذا فعلت بتلك الأمانة؟ ضيّعت كل شئ، وقدّمت الفشل في أجلى صوره، وفشلك هذا كان سببا رئيسيا في “اتفاق الصخيرات”. إذ لو كنت ناجحا لما احتاجت ليبيا إلى هذا الإتفاق إطلاقا”.

وأضاف :” اليوم تريد أن تكرر السيناريوا نفسه، وتدعو الثوار للسيطرة على طرابلس، وتقديم رجال مخلصين لفبراير لمثلك!. أنت، وأمثالك، تُقدمون خدمات مجانية للثورة المضادة في ليبيا، بل قد قدّمتم بالفعل، وما سطرته في هذا المنشور مثال صارخ على ما أقول، وحينما سألك النّاس عن المخرج من هذه الأزمة التي نحن فيها أجبتهم الثوار يسيطرون على العاصمة ويقدموا رجالهم ورؤيتهم!”.

وأكد السباعي في ختام تدوينته على أن من وصفهم بـ”الثوار” قد فعلوا من قبل وسيطروا على طرابلس، وقدموا السراج ليكون على رأس حكومتها، فكان الفشل ، مضيفاً بأن من وصفهم بـ”الثوار” لو استجابوا للسراج هذه المرة أيضاً و”حاشاهم” لكان الدمار والكارثة ستحل بالعاصمة كما حلّت بغيرها من المدن من قبل!.

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