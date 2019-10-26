مديرية أمن بنغازي تشرع في تركيب أجهزة ضبط السرعة في الطريق السريع

بنغازي-العنوان

أعلنت مديرية أمن بنغازي عن شروعها في تركيب أجهزة ضبط السرعة “رادارات” على كامل الطريق السريع، ومحاسبة كل من تجاوز السرعة القانونية والنظر إلى هذه المسألة بشكل جاد؛ وذلك للحد من حوادث السير التي تزايد الفترة الأخيرة.

وبحسب مكتب الإعلام الأمني قال رئيس مكتب الإعلام الأمني بالمديرية، النقيب أحمد ضوء المسماري، إن إضافة هذه التقنية والأنظمة الحديثة لقسم المرور والتراخيص بنغازي يساعد في رصد وضبط وإدارة الحركة المرورية، مما يسهم في الارتقاء بمستوى السلامة المرورية، لافتا إلى أن هذه التقنيات الحديثة لها دور هام في خفض المخالفات المرورية وبالتالي خفض الحوادث.

وأكد المسماري أن المديرية ستشن حملات مرورية مكثفة، ابتداء من الأسبوع المقبل، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، من استعمال الهاتف المحمول وعدم التقيد بالسرعة القانونية وضبط أي سائق لم يتجاوز السن القانونية لقيادة المركبة، مشددا على عدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحام مروري بالطرق.

وأغلقت مديرية أمن بنغازي مطلع شهر أكتوبر، جميع الفتحات العشوائية في الطريق السريع؛ للحد من حوادث السير التي تزايد الفترة الأخيرة، كذلك لتحقيق للسيولة المرورية.

وأصدر مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي إحصائية بضحايا الحوادث المرورية خلال شهر أغسطس الماضي، حيث استقبل المستشفى 27 حالة وفاة و656 مصابا، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى جنسيات عربية.

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