وصل صباح اليوم الى بلدية زوارة السفير الالماني اوليفر اوفيتشا ) وكان في استقباله عميد البلدية فرحات ابوالشواشي وعدد من اعضاء المجلس البلدي.

وتأتي هذه الجولة، استعداد لتنسيق الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الالماني الى مدينة زوارة.

