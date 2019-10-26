«الموقتة» تخصص 3.9 مليون دينار لتجهيز قسم أمراض الدم بمركز بنغازي الطبي

خصص مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة، مبلغ 3 ملايين و896 ألف و490 دينار إلى وزارة الصحة، لغرض توريد المعدات الطبية اللازمة لتجهيز قسم أمراض الدم بمركز بنغازي الطبي.

جاء ذلك في قرار الحكومة الموقتة الذي كلّف بـ«تسييل المبلغ بقرار لاحق لمجلس الوزراء وحسب الجاهزية للدفع، وبالخصم من الاعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة لسنة 2019، حسب بيان نشرته الحكومة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

ووجهت الحكومة الموقتة، الجهات المعنية بتنفيذ القرار -الصادر أول أمس الخميس- بدءا من تاريخ صدوره.

الأسبوع الماضي، حجز صندوق الضمان الاجتماعي على أموال للمركز تقدر بمليونين و300 ألف دينار ليبي، إضافة إلى مرتبات ثلاثة أشهر، إلا أنه رفع الحجز إثر شكوى الإدارة عدم قدرتها على سداد رواتب العاملين.

وفي أغسطس، منح رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني الإذن لإدارة مركز بنغازي الطبي من أجل التعاقد مع 200 عنصر طبي وعنصر طبي مساعد«محليا» لسد العجز الحاصل في المركز، وذلك في إطار خطة تطوير المركز التي شملت افتتاح صيدلية الطوارئ وقسم العمليات الجراحية الرئيسية بعد انتهاء أعمال الصيانة.

وقرر مكتب المحامي العام في بنغازي، في يونيو الماضي، إيقاف وإحالة 17 مسؤولًا بمركز بنغازي الطبي للتحقيق، على رأسهم مدير عام المركز، وذلك للتحقيق في عدة تهم أهمها إهدار المال العام وإساءة استخدام وتداول أدوية منتهية الصلاحية، بعد أن سلمت اللجنة المكلفة تقصي الحقائق في المركز الطبي تقريرها، وكلف وزير الصحة بالحكومة الموقتة نائبة مدير المركز، فتحية العريبي بتسيير العمل، إلى حين الفصل في القضية.

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