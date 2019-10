المتوسط:

أعلن مستشفى تاورغاء العام أنه استقبل أمس الجمعة أكثر من 150 حالة مصابة بمر اللشمانيا.

وبين مستشفى تاورغاء العام عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الأطباء والتمريض والمساعدين بالمستشفى يقفون بمفردهم في مجابهة هذا المرض

