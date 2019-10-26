السراج: العدوان على طرابلس قد يتطور لحرب أهلية شاملة مدمرة لها تداعيات كامل المنطقة

ليبيا – بدأت أمس الجمعة في باكو عاصمة أذربيجان أعمال مؤتمر القمة الـ 18 لدول حركة عدم الانحياز وترأس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج الوفد الليبي إلى القمة التي تنعقد تحت عنوان ” التمسك بمبادئ باندونغ لضمان استجابة منسقة لتحديات العالم المعاصر”.

رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف إقتتح وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي أعمال القمة بكلمة أكد فيها على أهمية دور الحركة في تعزيز الأمن والسلام الدوليين وتوالت كلمات الدول الأعضاء لتؤكد جميعها على أهمية تطوير وتنمية العلاقات والتعاون.

وسلطت كلمة السراج الضوء على ما تمر به البلاد من ظروف وصفها بـ”الاستثنائية وشديدة الخطورة” تمثلت في تطور الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي تغذيه وتدعمه أطراف خارجية إلى ماوصفه بـ”الاعتداء على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ، معياً بأن تقدم القوات المسلحة إلى طرابلس هدفه الانقلاب على الشرعية ونسف المسار السياسي والاستيلاء على السلطة.

وقال بأن ما وصفه بـ”العدوان المستمر” منذ أكثر من ستة أشهر سبب في خسائر لا تعوض في أرواح الشباب وموجات نزوح من مناطق القتال وتدمير مئات المنازل والمستشفيات والممتلكات العامة والخاصة والبنية الأساسية إضافة لارتكاب من وصفهم بـ” المليشيات المعتدية ” (القوات المسلحة الليبية) انتهاكات موثقة تعتبر وفق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن الدولي جرائم حرب حسب زعمه.

كما دعا الدول الداعمة لمن وصفه بـ”المعتدي” بمراجعة موقفها وأن تلتزم بمبادئ الحركة بعد أن اتضح بأن مواصلة هذا النهج لا طائل منه ولا نتيجة له سوى قتل المزيد من الليبيين، مؤكداً على رغبة الليبيين في العيش في سلام وأن ترتبط بلادهم مع دول العالم بعلاقات تعاون واحترام متبادل دون التدخل في شؤونها الداخلية.

وحذر السراج في كلمته من تطور ما وصفه بـ “العدوان” إلى حرب أهلية شاملة مدمرة لن يقتصر تأثيرها على ليبيا فقط بل ستؤثر سلباً على كامل المنطقة وسيكون لها تداعيات خطيرة على الجميع.

من جهة أخرى أكدت الكلمة على وقوف حكومته إلى جانب الشعب الفلسطيني لينال حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لمبادرة السلام العربية كما أعلنت عن دعم الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية في كل من سوريا واليمن تنهي معاناة الشعبين الشقيقين وتجنب البلدين مخاطر التفكك.

يذكر أن أعمال القمة تنتهي اليوم السبت ومن المقرر أن تتبنى 3 وثائق هي البيان الختامي وإعلان باك وإعلان حول فلسطين.