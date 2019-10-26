رئيس قسم المرور طبرق : منذ بداية العام ضبط 408 سيارة ذات الزجاج المعتم

أخبار ليبيا24- خاص

ضبط قسم المرور منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي 408 سيارة ذات الزجاج المعتم وهو مايعد من أكبر المخالفات لأن هذا الزجاج يحجب الرؤية ويخفي ماهو موجود داخل السيارة .

وقال رئيس قسم المرور عقيد عبدالرسول فرج لـ”أخبار ليبيا24″ إن عدد المخالفات خلال هذه الفترة بلغ 799 مخالفة كما بلغ مبلغ المخالفات التي جبيت 27.360 دينار وتم حجز عدد 452 سيارة.

وأضاف فرج :”أما بخصوص المسير الليلي ويخص بتوقف الشاحنات عن السير بعد أن تم تحديد المدة من غروب الشمس حتى المشرق في هذه المدة بسبب خطورتها وتسببها في كثير من الوفيات”.

وأوضح رئيس القسم أنه في شهر سبتمبر الماضي وفي بوابة منطقة عمر المختار تم إيقاف عدد 400 شاحنة كانت في طريقها إلى طريق إجدابيا كذلك قدوم هذه الشاحنات إلى الشرق وبلغ عدد المخالفات في هذا الشهر 25 مخالفة.

وأشار إلى أنه خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر الجاري تم تسجيل 67 مخالفة وحجز 73 سيارة وقيمة المخالفات بلغت 1340 دينار ومخالفات المسير الليلي بلغ 59 مخالفة.

وأكد فرج أنه تم تركيب عدد من الإشارات المرورية داخل المدينة وذلك من أجل تنظيم السير داخلها ونحن مستمرين في تركيب اللوحات وندعوا كل المواطنين للمحافظة عليها.

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