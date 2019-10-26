السفير الأمريكي: نلتزم بدعم حل سياسي للصراع في ليبيا من خلال جهود المبعوث الأممي المتفانية

ليبيا – التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في تونس أمس الجمعة وزير الحكم المحلي ميلاد طاهر.

السفير الامريكي طالب الطاهر بحسب المكتب الإعلامي التابع للسفارة أن ينقل إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج التزام الولايات المتحدة بدعم حل سياسي للصراع من خلال الجهود المتفانية للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة.

وأوضح الطاهر الجهود التي تبذلها وزارته لدعم البلديات المحلية في جميع أنحاء ليبيا وناقش مع السفير كيف يمكن للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) المساعده في هذه الجهود.

كما هنأ السفير الامريكي وزير الحكم المحلي على انتخابه لقيادة مجلس وزراء البيئة بجامعة الدول العربية وقال إنه يتطلع إلى مقابلته مرة أخرى في طرابلس.

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