الحكم المحلي: ورشة عمل حول تنمية القدرات المؤسساتية لـ 16 بلدية

أعلنت وزارة الحكم المحلي اليوم السبت انطلاق فعاليات ورشة عمل حول تنمية القدرات المؤسساتية لـ 16 بلدية والتي تتواصل لثلاثة أيام.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أن ورشة العمل المقامة برعاية الوزارة وبالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدوليGIZتبحث مشروع تنمية القدرات المؤسسية بشكل رسمي، وتقديم المنهجية الفنية لتقييم القدرات وعملية التطوير المؤسساتي للبلديات الشريكة في مشروع تنمية القدرات المؤسساتية.

وأوضحت البلدية أنه جرى خلال اللقاء التقابلي الذي شارك فيه عمداء ووكلاء 16 بـلـديـة من البلديات التي تم استهدافها بهذا المشروع سرد أهم التحديات التي تواجه البلديات وسير عملها وإمكانياتها المتاحة وخيارات منهجية لتنمية مؤسساتها بخلق برامج تدريب القدرات البشرية للبلديات الليبية.

وأوضحت البلدية أنه من المقرر أن ورشة العمل يتخللها تنظيم حلقات عمل مشتركة وفعاليات تبادل الرؤى والمقترحات التي من المقرر أن تفضي إلى وضع واعتماد خطة عمل تنفيذية لمشروع تنمية القدرات المؤسسية بشكل رسمي.

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