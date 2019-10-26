داخلية الوفاق تبحث إنشاء شبكة اتصالات خاصة بها

عقد مدير عام مركز التوثيق والمعلومات عقيد البشير بالنور اليوم السبت اجتماعا بأعضاء الإدارات بالمركز بحضور رئيس مكتب نظم المعلومات وأعضاء من الإدارة العامة للعمليات الأمنية وأعضاء من إدارة تأمين الانتخابات بالوزارة وعدد من أعضاء الوكالة الليبية للتنمية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الاجتماع الذي عقد بمقر مركز التوثيق والمعلومات بديوان وزارة الداخلية بحث جمع وحفظ وتداول المعلومات وآلية الاستفادة من تقنيات النظم الحديثة والحوكمة الرشيدة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة مهام المركز والعراقيل التي تواجه العمل بمنظومة المعلومات وإيجاد الحلول لها كما جرى مناقشة مشروع إنشاء شبكة اتصالات خاصة بوزارة الداخلية والانتقال إلى الأرشفة الالكترونية وتشكيل لجنة مركزية لدراسة المشروع على كافة مكونات الوزارة.

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