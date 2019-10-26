أمغيب: تحالف “الوفاق” مع المجموعات المسلحة جعل ثروات الليبيين مهددة

طرابلس-العنوان

أكد عضو مجلس النواب، سعيد أمغيب، أن تحرّك الجيش الوطني نحو العاصمة لتخليصها من سلطة السلاح، كان تنفيذاً للقرار الذي أصدره مجلس النواب عام 2014، والذي يقضي بتكليف الجيش الوطني بنزع سلاح الميليشيات.

وفي تصريحات خص بها صحيفة “الاتحاد” قال أمغيب “إن حكومة الوفاق التي فرضها اتفاق الصخيرات على الليبيين تحالفت مع المجموعات المسلحة بدل أن تُنهي وجودها، وهو ما جعل من ثروات الليبيين مُهدّدة طيلة الوقت بسبب هذا التحالف”.

وأشار عضو مجلس النواب إلى “وجود تواصل مع دول العالم كافة، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا لتوضيح الصورة الحقيقية لما يقوم به الجيش، متهما عددا من الدول بالدفع نحو استمرار الوضع في ليبيا وترسيخ الفوضى لأطول فترة ممكنة”.

وحول ما بعد تحرير طرابلس، قال أمغيب أنه سيجري تشكيل حكومة، يليها لجان مصالحة للإشراف على المصالحة الوطنية، لافتاً إلى أن إعادة إعمار البلاد لن تبدأ إلا بعد توحيد مؤسسات الدولة.

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