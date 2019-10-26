مصرف السراي يعلن موعد انطلاق عمله بفرع بنغازي

اعلن مصرف السراي للتجارة والاستثمار انطلاق العمل بفرعه الجديد ببنغازي ابتداء من يوم غد الاحد

وافتتح رئيس مجلس ادارة المصرف نعمان البوري مساء الخميس الماضي مقر فرع المصرف ببنغازي والمنطقة الشرقية معلنا خلال حفل الافتتاح عن اطلاق مبادرة “نماء تمويل” لتمويل المشاريع الصغيرة عبر فرعي المصرف بطرابلس وبنغازي ، و التي تستهدف تقديم تمويلات لأصحاب الأعمال الناشئة والتي تحتاج إلى دعم مالي للتأسيس أو للتوسّع ، واعلن ايضا عن الشروع في تأسيس أكاديمية مصرفية بالتعاون مع الجامعات الليبية لتدريب خريجي التخصصات المصرفية والمالية وإعدادهم لدعم القطاع المصرفي الليبي.

وحضر حفل الافتتاح عميد كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي الدكتور أبو بكر شريعة و عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مراجع غيث.

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