“الوطنية للنفط” تشارك في اجتماعات الدول المصدرة للغاز الطبيعي في غينيا الشهر المقبل

تشارك المؤسسة الوطنية للنفط في اجتماعات الدول المصدرة للغاز الطبيعي المقرر عقدها في غينيا الاستوائية في نوفمبر المقبل.

وقال مصدر نفطي ليبي فضل عدم الكشف عن أسمه لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “المؤسسة الوطنية للنفط تلقت دعوة من غنينا الاستوائية حيث ستشارك في اجتماعات الدول المصدرة للغاز الطبيعي والمنعقدة في غينيا في الفترة ما بين 26 ، 29 نوفمبر المقبل”.

وأكد المصدر: أن “الاجتماع هو سنوي للدول المصدرة للغاز والتي تملك حوالي 70% من احتياطيات الغاز العالمية”، مؤكداً على أن “الغرض من الاجتماع هو التنسيق بين هذه الدول لاستقرار أسعار الغاز”.

وأوضح “ستحضر عدة دول مصدرة للغاز وهي الإمارات والجزائر ومصر وبوليفيا وغينيا وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وفنزويلا”، موضحاً بأن “حضور ليبيا في حد ذاته مهم للدولة الليبية كونها في الظروف الحالية التي تمر بالبلاد تثبت وجودها بين هذي الدول”.

وتحتل ليبيا في المرتبة الـ21 عالميا في احتياطيات الغاز وتسعى مؤسسة النفط الليبي من ضمن خططها المستقبلية زيادة إنتاج الغاز الطبيعي

ومنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي هو منظمة حكومية دولية توحد أكبر مصدري الغاز في العالم. وأعضاؤها هم الجزائر وبوليفيا وفنزويلا ومصر وإيران وقطر وليبيا ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة وروسيا وترينيداد وتوباغو وغينيا الاستوائية. فيما يتمتع العراق وكازاخستان وهولندا والنرويج وعمان وبيرو وأذربيجان بصفة عضو مراقب. تم إنشاء المنظمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الغاز. يمتلك أعضاء المنتدى حوالي 67 بالمئة من جميع احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم.

