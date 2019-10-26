الجالية الليبية في بريطانيا: هذه مؤشرات إعلان إيطاليا الحرب على ليبيا واحتلالها

أحيت الجالية الليبية بالساجة البريطانية، ذكرى المنفيين الليبيين في الجزر الإيطالية والتي تصادف اليوم السبت.

وأكدت الجالية في بيان لها على حق الليبيين في التعويض ومعرفة مصير أبناء ليبيا المنفيين، ومقاضاة المجرمين في تلك الحقبة وأحفادهم الذين يستمرون في نفس النهج حتى يومنا هذا.

وقالت الجالية الليبية “تمر علينا اليوم الذكرى الثامنة بعد المائة لا بشع جريمة في التاريخ قامت بها ايطاليا الفاشية ضد ابناء شعبنا الليبي، حيث نفت الاف الليبيين قصرا من أرضهم إلى الجزر الإيطالية النائية حتى تتمكن من اغتصاب الارض والعرض” إلا أن “ثورة الفاتح بقيادة القائد البطل معمر القدافى ورفاقه الشرفاء بذلت جهد نضالي كبير حتى استطاعت إرغام إيطاليا على توقيع اتفاقية التعويض الكامل للشعب الليبي سنة 2008، وإجبارها على الاعتذار وتقبيل يد ابن الشهيد عمر المختار”.

وأضافت الجالية “لكن بعد نكبة فبراير ومشاركة إيطاليا في تدمير الشعب الليبي سنة 2011، تنكرت ايطاليا لهذه الاتفاقية، وتبين أن إيطاليا الفاشية بالأمس لا تختلف عن إيطاليا اليوم، وأن حلمهم بأن تصبح ليبيا الشاطئ الرابع لإيطاليا لا يزال ساري المفعول، وأن زوارقهم الحربية التي تجوب مياهنا الاقليمية، وتواجد الجنود الطليان على الارض الليبية بمصراتة وطرابلس، وتصريحات رئيس الحكومة الإيطالي والسفير الإيطالي ووزيرة الدفاع الايطالية بخصوص حقهم في ليبيا، وأيضا تعاملهم مع المجرمين و المهربين الليبيين أمثال البيدجا وغيره لا يدل إلا على عدم احترامهم للسيادة الليبية وإعلان حرب واحتلال صريح”.

ودعت الجالية أبناء الشعب الليبي للوقوف “في وجه كل المؤامرات” التي تحاك ضد الشعب الليبي سواء من إيطاليا أو غيرها” مذكرة “إيطاليا وشركائها وعملائها بالداخل والخارج بمرحلة الجهاد الليبي التي قادها المجاهد عمر المختار ضد الغزو الإيطالي في السابق، وأيضا بالملحمة الاسطورية التي قادها القائد البطل معمر القدافى ورفاقه الشرفاء ضد غزو حلف الناتو سنة 2011 “.

وختمت الجالية بالقول إننا على درب النضال سائرون ضد كل من تسول له نفسه المساس بليبيا أرضا وشعبا”.

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