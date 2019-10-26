اجتماع أمني مكثف في طبرق لمناقشة الوضع الأمني بالمدينة

أخبار ليبيا24- خاص

ناقش مدير مديرية أمن طبرق عميد ميلود جواد اليوم السبت مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية الوضع الأمني داخل المدينة والعراقيل التي تواجه الأجهزة الأمنية.

وأكد جواد خلال الاجتماع بحضور كل الأجهزة الأمنية من كمبوت شرقاً إلى عين الغزالة غرباً أن الدوريات الراجلة والمتحركة مستمرة في كل الأوقات كذلك انتشار الاستيقافات الأمنية داخل وخارج المدينة لضبط أي مخالفة مخلة بالأمن.

واستعرض مدير الأمن مع رئيس المجلس التسييري كافة المشاريع الحالية لعدد من مراكز الشرطة وكذلك عدد من المشاريع المتعثرة والتي يطالب بسرعة إنجازها.

وشدد مدير الأمن على كل مراكز الشرطة شرق وغرب المدينة بضبط الأمن وتكثيف الحملات الأمنية وعلى الجميع التواجد بالمراكز المكلفين بها خلال الأربع والعشرين ساعة وسوف تشدد العقوبات على المتخلفين عن أداء الواجب العسكري.

وطالب بوالخطابية من رئيس قسم المرور بضرورة تركيب العلامات المرورية داخل المدينة والتي ستساعد في تنظيم دخول وخروج السيارات إلى وسط المدينة ةوكذلك أطرافها.

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