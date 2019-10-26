«الرقابة على الأغذية» يرفض دخول شحنتي «ملبس» و«ويفر شكولاتة»

رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، دخول شحنتي «حلوى ملبس» قادمة من اليونان، و«ويفر مغطي بالشكولاتة» قادمة من إيطاليا، عبر ميناء مصراتة الدولي.

وقال المركز، إن رفض شحنة «الملبس» التي تبلغ 21 صندوقا، يرجع إلى «ارتفاع نسبة الزبيب المُسَكر عن الحد المسموح به»، حسب بيان نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

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ولفت البيان إلى أن شحنة الـ«ويفر» التي تبلغ 10 صناديق، جرى رفضها بسبب «وجود إذابة وتغير في القوام».

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