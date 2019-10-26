داخلية الوفاق تبحث سبل إنشاء شبكة اتصالات خاصة بها

ليبيا – عقد مدير عام مركز التوثيق والمعلومات التابع لداخلية الوفاق العقيد البشير بالنور اليوم السبت إجتماعاً بأعضاء الإدارات بالمركز بخصوص جمع وحفظ وتداول المعلومات بين الواقع والمأمول وآلية الاستفادة من تقنيات النظم الحديثة والحوكمة الرشيدة.

الإجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لداخلية الوفاق مهام المركز والعراقيل التي تواجه العمل بمنظومة المعلومات وإيجاد الحلول لها.

وتم التطرق لمشروع إنشاء شبكة اتصالات خاصة بوزارة الداخلية والانتقال إلى الأرشفة الالكترونية وتشكيل لجنة مركزية لدراسة المشروع على كافة مكونات الوزارة.

وحضر الإجتماع كل من رئيس مكتب نظم المعلومات وأعضاء من الإدارة العامة للعمليات الأمنية وأعضاء من إدارة تأمين الانتخابات بالوزارة, وعدد من أعضاء الوكالة الليبية للتنمية.

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