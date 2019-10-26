دبرز: على مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية منع التدخل بالشأن الداخلي للبلاد أو تعليق عضويته

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو مجلس الدولة الإستشاري بلقاسم دبرز إنه بعد مرور 7 أشهر عن ما وصفه بـ” العداون الآثم على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) أصبح يأخذ مناحي وصفها بـ”الإجرامية القذرة ” لم تشهدها البلاد في عهد “القذافي” (العقيد الراحل معمر القذافي) من قصف الأحياء المدنية والإستعان بالمرتزقة والإستهداف العشوائي بصواريخ وقذائف ثقيلة حسب زعمه.

دبرز إتهم خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد القائد العام للجيش بجلب المرتزقة واستيراد أجانب وصفهم بـ “الكفرة الملحدين” في ظل صمت المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية عما يجري حسب زعمه.

ويرى أن المشير خليفة حفتر “مجرم مطلوب هارب من العدالة” وهو شخص خارج المشهد منذ جولات الحوار، مضيفاً :” لازلت أعتبر أن العدوان أخذ منحنى خطير جداً لأنه ليس كونه حسم جبهة وتقدمات بل قصف بقذائف عشوائية وأسلحة ثقيلة من وراء قصر بن غشير على أحياء مدنية”.

وعن تعامل حكومة الوفاق مع ملف من وصهم بـ”المرتزقة” علق قائلاً :”اتضح جلياً وجودهم بالتالي حكومة الوفاق تقوم بتواصلات عديدة على هذا الجانب في كل الزيارات و اللقاءات التي تعقدها لكن كملاحقة قانونية أظن أن هناك خلط ليس من المعقول دولة كفرنسا تعبث بالملف الليبي بهدف مخابراتي قذر جداً بكل معنى الكلمة فهي انحازت للجانب العسكري والانقلابين وهذا العدوان الآثم فرنسا اصبحت طرف فيه”.

كما إعتقد أن حكومة الوفاق والسراج يتحملان الكثير من المسؤولية لأن هناك ملفات على مستوى الخارجية لم تعالج بالطريقة الصحيحة وكذلك وزارة الخارجية عليها أن تكون في مستوى ما يقدمه من وصفهم بـ”المدافعين في الميدان” (مسلحي الوفاق المدعومين بعددد من المطلوبين محلياً ودولياً).

وإتهم أيضاً جامعة الدول العربية بتلقي الرشوات من عدد من الدول الاقليمية مما جعها مرتهنة لها حسب زعمه ، مطالباً كل من وزارة الخارجية والمجلس الرئاسي بالإهتمام والتركيز على هذه الملفات.

وإستطرد حديثه :”حفتر دمية تتلاعب به دول اقليمية وغيرها لتحقيق أهدافهم ومآربهم وأعتقد انهم يضربون يحددون الأهداف دون علمه ومن الممكن أن تكون غرفة عملياتهم خارج ليبيا، الجامعة الدول العربية لا بد أن تحسم موقفها وعلينا إستدعاء مندوبنا في الجامعة لأخذ موقف إما بيمنع تدخل هذه الدول أو تعليق عضويتنا”.

دبرز توقع أنه بإمكان روسيا التملص أنها مع طرف ضد الآخر بكل أريحية لأن “فاغنر الروسية” تعد شركة أمنية خاصة بعمل في كل ما يتاح لها بكل حكومات العالم، مؤكداً ضرورة توثيق السراج ووزارة الخارجية لكل ما يجري بالصور لمقاضاة المسؤولين عما يحدث.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية