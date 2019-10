صحيفة “ذا ليفنت” البريطانية تكشف أطماع أردوغان في ليبيا

المتوسط:

أكدت صحيفة “ذا ليفنت” البريطانية، أن ” الرئيس التركي رجب أردوغان لديه طموح وأحلام كبيرة حول ليبيا بالتحديد، بداية من النفط مرورا بالغاز وصولا إلى صفقات إعادة الأعمار، بالإضافة إلى إنشاء قواعد عسكرية تركية”.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، أن ” الجيش أحبط مشروعا تركيا لإنشاء قاعدة عسكرية بالتعاون مع الجماعات الإرهابية في ليبيا، في ضربة لطموحات أردوغان التوسعية، ولكنه لا يزال يقيم غرف عمليات لقواعد عسكرية في ليبيا، لكن الجيش الوطني يفسد الحلم العثماني”.

وتابعت الصحيفة أن أنقرة لجأت إلى إستراتيجية إقامة قواعد عسكرية في الدول العربية بعد أن فشلت حجج الدعم الإنساني والاستثمار الاقتصادي في إخفاء الطموحات التوسعية التركية في المنطقة العربية التي تحركها أجندة أيديولوجية معينة.

