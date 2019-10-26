السفير الأمريكي: ندعم قطاع الطاقة والتحول للامركزية في ليبيا

العنوان_طرابلس

قال السفير الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند الجمعة، إن بلاده تدعم التحول إلى اللامركزية في ليبيا والاتجاه نحو القطاع الخاص ومجال الطاقة.

وتأتي تصريحات السفير الامريكي خلال لقائه مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ، ميلاد الطاهر في تونس.

وأضاف نورلاند، بأن التحول إلى اللامركزية ودعم القطاع الخاص من بين المجالات التي تعد ركائز أساسية لتكريس الاستقرار بليبيا.

من جانبه، أكد وزير الحكم المحلي على أهمية دعم عملية إرساء اللامركزية وتفعيل القانون “59 ” ونقل الاختصاصات إلى كل البلديات.

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