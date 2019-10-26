الولايات المتحدة تبحث مع الدنمارك دعم الانتخابات المحلية في ليبيا

التقى سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بسفيرة الدنمارك المبعوث الخاص لمنطقة الساحل والمغرب العربي جولي بروزان يورجنسن.

وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال اللقاء مناقشة التعاون الجاري في ليبيا بما في ذلك دعم الانتخابات المحلية واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وكانت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أعلنت الانتهاء من الانتخابات في 13 بلدية هي وادي البوانيس، الغريفة، وازن، رقدالين، وادي عتبة، بنت بيه، زوارة، باطن الجبل، القلعة، الريانية، نالوت، الحوامد، غدامس.

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