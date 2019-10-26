صحة المؤقتة: الاستعداد لافتتاح مستشفى امساعد

قام وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب اليوم السبت بزيارة ميدانية لتفقد ما تم إنجازه بمستشفى امساعد العام الجديد.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن عقوب اطلع على الإمكانيات والتجهيزات بالمستشفى تمهيدًا لافتتاحه في الفترة القريبة القادمة .

وتابع عقوب أثناء الجولة التفقدية أقسام المستشفى والتجهيزات الفنية وأطقم العمل بالمستشفى التي تضم عدد من العيادات التخصصية للوقوف على جاهزيته لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

واستمع وزير الصحة إلى شرح وافي حول أعمال التطوير ومنظومة العمل بالمستشفى مطالبا بضرورة العمل على أن تكون كافة التجهيزات والتصميم بشكل يسهل معه وصول المريض لها.

وأشار وزير الصحة إلى أهمية سرعة الانتهاء من جميع الترتيبات المطلوبة لافتتاح المستشفى في وقت قريب بهدف بدء تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والمراجعين في أقرب وقت ممكن لرفع كفاءة المنظومة الصحية إلى مستوي طموح المواطن الليبي .

من جانبه أكد مدير عام مستشفى امساعد حسين الحبوني أن المستشفى سيقدم خدمة متميزة ويخدم قطاعا عريضا من مواطني شرق ليبيا بالإضافة إلى تخفيف عبء تنقل المواطنين لتلقي الخدمة الصحية والطبية بالبلديات المجاورة موضحا أن المستشفى سيعمل بسعة سريرية تصل إلى 120 سرير تقريبا تشمل عيادة أسنان وصيدلية ومعمل تحاليل وأشعة تليفزيونية، وقسم النساء والولادة، ومستشفى الإسعاف والطوارئ ويحتوي علي عدد من غرف العناية المركزة وغرفة عمليات كاملة وتعقيم مركزي ومغسلة مركزية وغرفة نفايات .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا