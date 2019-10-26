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إطلاق ورشة العمل الخاصة بمشروع تنمية القدرات المؤسساتية لــ 16 بلدية ليبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

افتتح وزير الحكم المحلي المفوض الدكتور ميلاد الطاهر صباح اليوم ، إطلاق ورشة عمل حول تنمية القدرات المؤسساتية لـــ 16 بلدية برعاية وزارة الحكم المحلي وبالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ .

وناقش الحضور مشروع تنمية القدرات المؤسسية بشكل رسمي ، وتقديم المنهجية الفنية لتقييم القدرات وعملية التطوير المؤسساتي للبلديات الشريكة في مشروع تنمية القدرات المؤسساتيه .

ومن خلال اللقاء التقابلي ، تم سرد أهم التحديات التي تواجه البلديات وسير عملها وامكانياتها المتاحة وخيارات منهجية لتنمية مؤسساتها بخلق برامج تدريب القدرات البشرية للبلديات الليبية .

وتندرج هذه العمليات كحصيلة لورشة عمل تفاعلية بين كافة الجهات ذات العلاقة ، لتكون أساسا يمكن الانطلاق منه إلى التفعيل الكامل لباقي البلديات بالاختصاص العام في الشؤون المحلية .

وتستغرق هذه الورشة مدة ثلاثة أيام يتخللها تنظيم حلقات عمل مشتركة وفعاليات تبادل الرؤى والمقترحات التي من المقرر أن تفضي إلى وضع وإعتماد خطة عمل تنفيذية للمشروع .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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