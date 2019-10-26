داخلية الوفاق تنفي وجود ازدحام بمعبر وازن الحدودي

أخبار ليبيا24

أكدت وزارة الـداخلية بحكومة الوفاق اليوم السبت أن حركة السير بمنفذ وازن الحدودي تسير بشكل انسيابي بين ليبيا وتونس.

وقال الوزارة في منشور إنها تواصلت مع مـديرية أمـن مـنفذ وازن البرين حيث أكدت الأخيرة أن حـركة عـبور الـمسافرين عـبر الـمنفذ تسير بـشكل طبيعي وانـسيابي.

وثمنت الوزارة الـجهود التي تبذلها مـديرية أمـن مـنفذ وازن البري والأجهزة الأمـنية الأخرى فـي تسيير حركة السير وتـقديم الـمساعدات للمسافرين عبر الـمنفذ.

وجاء هذا التأكيد عقب ورود أنباء عن وجود ازدحام شديد في معبر وازن المتكوّن من مسار واحد على الجانبين الليبي والتونسي بعد إغلاق معبر رأس إجدير وتحويل المسافرين إلى وازن.

وأغلقت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق قبل أيام معبر رأس إجدير الحدودي بين ليبيا وتونس ووجهت المسافرين إلى معبر وازن.

وأرجعت الوزارة سبب إغلاق معبر رأس أجدير إلى سوء معاملة الليبيين من الجانب التونسي وعدم تعاونهم في تسهيل الاجراءات.

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