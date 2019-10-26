إدارة التفتيش بداخلية الوفاق تتابع أعمال لـجنة امـتحانات الـترقية

قـام مـدير الإدارة الـعامة للـتفتيش والـمتابعة بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق عـميد المهدي ابوسنينة الـيوم الـسبت بـجولة تـفقدية لـمقر الإدارة الـعامة للـتدريب.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الجولة التفقدية تهدف للوقوف عـلى أعـمال اللـجنة الـعليا لامـتحانات الـترقية لـهذا الـعام 2019 واللـجنة الـمركزية ومـا اتـخذته مـن إجـراءات تـحضيرية وضـبطية ومـعايير دخـول الامـتحانات واللـجان الـمشرفة.

وكان في استقبال مدير إدارة التفتيش كلا من مـدير الإدارة الـعامة للـتدريب ورئـيس اللـجنة الـعليا للـترقية ومـعاون مـدير الإدارة الـعامة للـتدريب ورئـيس اللـجنة الـمركزية للـترقية ومـدير مـعـهد تـدريب بـن غـشير ورئـيس مـكتب الـتخطيط وذلك لـلاطلاع عـلى أعـمال اللـجنة وسـير الـترتيبات والـتجهيزات.

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