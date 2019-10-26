وزير خارجية المؤقتة ورئيس جنوب أفريقيا يبحثان الملف الليبي

التقى وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل راما فوزا، حيث تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، والتطورات في ليبيا، وذلك على هامش مشاركتهما في قمة، سوتشي.

الحويج أكد خلال اللقاء على أهمية تطوير ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددا على أهمية دور الاتحاد الأفريقي في حل القضايا الأفريقية، ولاسيما القضية الليبية، ودعم السلطات الشرعية في ليبيا، والمتمثلة في مجلس النواب، والحكومة المؤقتة، والقوات المسلحة الليبية.

من جانبه أكد رئيس جنوب أفريقيا على أهمية دور الاتحاد الأفريقي في حل القضية الليبية، قائلا إن أفريقيا قادرة على حل مشكلاتها من خلال الأفارقة أنفسهم، دون تدخلات أجنبية.

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