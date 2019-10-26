يؤدي وزير خارجية ألمانيا الفيدرالية هايكو ماس زيارة إلى تونس يومي 27 و28 أكتوبر 2019 في إطار جولة في منطقة شمال إفريقيا.

وستكون الزيارة مناسبة لوزيري خارجية البلدين لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة التي تجمع البلدين إلى جانب عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الوضع في ليبيا.

وسيلتقي الوزير الألماني خلال زيارته إلى تونس عدد من سامي المسؤولين التونسيين.

كما ستكون له نقطة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي في أعقاب زيارته الي تونس صباح يوم الاثنين المقبل.

The post الملف الليبي على طاولة مباحثات وزيري خارجية تونس وألمانيا appeared first on صحيفة المتوسط.

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