مسئول في ” رأس جدير”: سوء معاملة الجانب التونسي سبب رئيسي في إغلاق المنفذ

كشف المتحدث باسم مكتب جوازات منفذ رأس جدير حافظ معمر عن أن سوء معاملة الجانب التونسي وإطالة فترة إنتظار المسافر الليبي لأكثر من 25 ساعه لاستكمال الإجراءات الجمركية والجوازات من الأسباب الرئيسية لإغلاق المنفذ.

وأضاف معمر، في تصريحات له، أن ” هناك خلل فني في إدارة الجانب التونسي للمنفذ من خلال عدم وجود ممرات عديدة وتسجيل للسيارات لذلك قررت الجهات المختصة إغلاق المنفذ إلى حين التواصل مع الجهات ذات العلاقة من الجانب التونسي ووضع حلول نهائية لتأمين المسافر من الجانبين التونسي والليبي”.

وأوضح معمر، أن رئيس مصلحة الجوازات العميد جمعة غربية رأى أن يكون التواصل مع الجهات ذات العلاقة والجهات التنفيذية لأنها جهات عملية وتنفذ تعليمات الوزارات العليا مما يتطلب عقد اجتماع يضم الوزراء والوكلاء من أجل وضع حلول لهذه المعضلة.

