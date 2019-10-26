شاهد.. الجيش ينشر لقطات مصورة لمحيط معسكر اليرموك بعد السيطرة عليه

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش لقطات مصورة لمحيط معسكر اليرموك بعد السيطرة عليه، وفقا لبيان الغرفة.

وقالت الغرفة، في تدوينة لها اليوم السبت، أن ” القوات لازالت تتقدم إلى ما بعد معسكر اليرموك”.

وأكملت الغرفة، “لن تتوقف عملياتنا إلا بتخليص كامل تراب ليبيا منكم ومن أتباعكم الذين دمّروا الوطن” .

عدسة شعبة الإعلام الحربي تتجول بمُحيط معسكر اليرموك بعد دحر مجموعات الحشد المليشياوي من قبل وحداتنا العسكرية عدسة شعبة الإعلام الحربي تتجول بمُحيط معسكر اليرموك بعد دحر مجموعات الحشد المليشياوي من قبل وحداتنا العسكرية التي سيطرت على أجزاءٍ كبيرة منه ، ولازالت تتقدم إلى ما بعد معسكر اليرموك . لن تتوقف عملياتنا إلا بتخليص كامل تراب ليبيا منكم ومن أتباعكم الذين دمّروا الوطن .#حفظ_الله_قواتكم_المُسلحة Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Saturday, October 26, 2019

وسبق أن بثت شعبة الإعلام الحربي تسجيلا مصورا يظهر “بعض المواقع التي قامت الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة بإحكام سيطرتها عليها وتأمينها في كل من منطقة الأحياء البرية والكزيرما بعد اشتباكات عنيفة خاضتها خلال الساعات الماضية”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية