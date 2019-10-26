جامعة طبرق: بدء التسجيل في الـ10 من نوفمبر القادم

أعلنت إدارة جامعة طبرق عن البدء في تسجيل الطلبة الجدد للعام 2019/2020 بكافة الكليات، اعتبارا من ال10 من شهر نوفمبر القادم.

وقال المسجل العام بالجامعة عاشور حمزة لقناة ليبيا، إن إدارة الجامعة عقدت خلال الأيام الماضية اجتماعا موسعا مع عمداء الكليات، للتنسيق وتحديد الإجراءات حسب القرارات المنصوص عليها بوزارة التعليم لنسب قبول الطلبة، حسب نظام كل كلية، سواء في القسم العلمي أو الأدبي، مشيرا إلى أن عملية قبول ملفات الطلبة الجدد ستكون ابتداء من تاريخ التسجيل، وتستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى بجميع كليات جامعة طبرق.

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