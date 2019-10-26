الثني يأذن بمباشرة إجراءات إنشاء مستشفى للحوادث والطوارئ في طبرق

أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا يأذن لوزارة الصحة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة، لغرض تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى للحوادث والطوارئ، بسعة 60 سريرا داخل مدينة طبرق، وبذات المواصفات المعتمدة للمستشفيات، بقيمة 30 مليونا و500 ألف دينار.

كما أذنت الحكومة لوزارة المالية بصرف 4 ملايين و43 ألف دينار لوزارة الصحة، لتغطية قيمة توفير المعدات الطبية، وتجهيز الأثاث الطبي والمكتبي وأجهزة الأشعة لمستشفى بالخاثر ببلدية طبرق، إضافة إلى صرف 3 ملايين و896 ألف دينار، لتوريد المعدات الطبية اللازمة لتجهيز قسم أمراض الدم بمركز بنغازي الطبي.

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