البدء في وضع دراسة لموقع تركيب محطة الطاقة الشمسية بالكفرة

قام آمر المناطق العسكرية الجنوبية الحدودية، اللواء بالقاسم الابعج، بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء، بإحضار فنيين من الصين، ومترجم مصري إلى مدينة الكفرة، وذلك لوضع دراسة أولية لموقع تركيب محطة الطاقة الشمسية بالمدينة.

وأفاد مراسلنا بأن هذه الدراسة تمت بحضور مدير شركة الكهرباء بالكفـرة، وعدد من المهندسين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد توقيع عقد بين الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة، وشركة إيطالية، من أجل تركيب محطة الطاقة الشمسية بمدينة الكفرة، وذلك بعد موافقة رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة.

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